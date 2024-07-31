Aslen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden olan Kurtoğlu, ailesini Fethiye Ölüdeniz'e tatile gönderirken kendisi de Hamburg'dan bisikletle yola çıktı. 8 gün süren zorlu yolculuk sonrası Fethiye Ölüdeniz'e varan Ender Kurtoğlu'nu, konaklayacağı otelin sahiplerinden turizmci Okan Uysal ve otel personeli karşıladı. Uysal, Kurtoğlu'nu çiçeklerle karşılarken, otel personeli de alkışlarla destek verdi.

"Daha fazla bisiklet yolu istiyoruz"*

Ender Kurtoğlu, yolculuk boyunca kazalara karşı oldukça dikkatli davranmak zorunda kaldığını belirterek Türkiye'de yerel yönetimlerin bisiklet yollarına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

"Kahramanmaraş-Elbistanlı’yım. Hamburg’da yaşıyorum. Hamburg’dan Viyana üzeri 8 günde Türkiye’ye giriş yaptım. İstanbul’dan Bandırma, Bandırma’dan da buraya doğru geldim. Şu ana kadar 3 bin 500 kilometreyi geçti. Ölüdeniz son rotam ama her son bir başlangıçtır, bundan sonrası kısmet artık. Aslında hanım izin verse dünya turuna çıkmak isterim" dedi.

"Türkiye güzel ama bisiklet yolları eksik"

Kurtoğlu, Türkiye’nin çok güzel ve iyi bir ülke olduğunu ancak bisiklet yollarının daha düzgün ve düzenli olması gerektiğini ifade etti. "Bisikletçilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Gelirken arabadaki şoförleri bile düşündüm, yorulmadım ama zihinsel olarak yoruldum. Acaba bu araba beni görecek mi, bakacak mı diye daha dikkatli gelmeye çalıştım. Türkiye’nin yol ve durumunu düşünerek daha dikkatli şekilde sağ salim geldim. İlk uzun rotam buydu" ifadelerini kullandı.