Almanya'nın Ludwigsburg kentinde yaşayan gurbetçi Mustafa Kemal Karcı, çocukluğundan beri hayalini kurduğu bisikletle memleketine ulaşma isteğini sonunda gerçekleştirdi. Karcı, 4 Mayıs’ta Almanya’dan başladığı bisiklet yolculuğunu 108 gün sonra, Manisa'nın Kula ilçesinde tamamladı. Akrabaları ve sevenleri tarafından konfeti ve çiçeklerle karşılanan Karcı, büyük bir başarıya imza attı.

"Hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum"

Mustafa Kemal Karcı, yıllar önce ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve o günden bu yana memleketi Kula'yı yalnızca birkaç yılda bir ziyaret etme fırsatı bulmuştu. Ancak bu kez ziyaretini farklı kılan, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bisikletle memleketine ulaşmasıydı. Karcı, Kula'ya ulaştığında, yıllardır gerçekleştirmek istediği bu büyük hayalini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

9 ülke, 5.800 kilometre ve 108 gün

Mustafa Kemal Karcı, bisikletiyle toplamda 9 ülkeyi geçerek yaklaşık 5.800 kilometre pedal çevirdi. Bu zorlu yolculuk boyunca birçok farklı kültürle tanıştı ve unutulmaz anılar biriktirdi. Karcı, “Bu turun gerçekleşmesi için başta ailem, yeğenlerim olmak üzere bütün emeği geçen, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hep birlikte başardık, iyi ki varsınız" dedi.

"Herkese tavsiye ederim"

Yolculuğunun sonunda, doğup büyüdüğü ve ailesi tarafından Kula Belediyesi'ne bağışlanan Kestaneciler Konağı-Türk Evi’ni ziyaret eden Karcı, burada geçmiş anılarını tazeledi. Karcı, bu uzun ve zorlu yolculuk için çok çalıştığını belirterek, “Bisikletle Kula’yı ziyaret etmek çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.