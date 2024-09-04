Geçtiğimiz yıl Almanya'dan gelen tekerlekli sandalye yardımıyla desteklenen Yemliha, bu yıl da ilçedeki Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışlanan 3 özel sandalye ve 3 yürüteç ile yeniden umut buldu.

Yardımseverlerin Girişimiyle Hayatlar Değişiyor

Bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan, Tavşanlı'da esnaf olarak çalışan Bülent Özata'nın Almanya'daki hemşehrisi Osman Soycan ile kurduğu bağlantılar, Hamburg'da engelli derneğinde yöneticilik yapan ve aynı zamanda Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Ali Şimşek'in basın danışmanı olan Ali Akdemir'in girişimleriyle sonuç buldu. Bu çabalar neticesinde, geçtiğimiz yıl Yemliha İsmail Çağmel'e tekerlekli sandalye ulaştırılmıştı. Bu yıl ise Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gerekli ekipmanlar sağlanarak çocukların ihtiyaçları karşılandı.

Beşiktaş Aşkı ile Gelen Mutluluk

Beşiktaş taraftarı olan Yemliha İsmail Çağmel'e, Almanya'dan gönderilen imzalı bir forma hediye edilmesi, küçük çocuğun yüzünü güldürdü ve ona moral kaynağı oldu. Bu jest, sosyal medyada ve çevresinde büyük takdir topladı.

Teşekkür Plaketi ve Duygusal Anlar

Tekerlekli sandalye ve yürüteçleri getiren Ali Akdemir, bu yardımlara öncülük eden Bülent Özata'ya ve bu olayı ulusal basına taşıyan gazeteci Tuna İşleyen'e Hamburg’a ait bir plaket takdim etti. Ayrıca, Kuzey Almanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Özlü ve bu yardımlara katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abdullah Sarıbaş, bu duyarlılıklarından dolayı tüm yardımseverlere teşekkür ederek, kurumlarının çalışmalarına dair de bilgiler paylaştı.