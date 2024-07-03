Türkiye, EURO 2024'teki başarısını sürdürüyor. Avusturya'yı mağlup eden milli takımımız, 6 Temmuz'da Berlin'deki Olympiastadion'da Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri platformu, Türk taraftarlar için önemli bir vize kolaylığı sağlanacağını açıkladı.

Vize işlemi hızlandırılacak

Türk vatandaşlarının vize işlemlerinde vakit kaybetmemesi adına Almanya, Türkiye'deki dış temsilcilikleri aracılığıyla hızlı bir vize uygulaması başlattı. 6 Temmuz'da Berlin Olympiastadion'da oynanacak olan çeyrek final maçına bileti olan Türk taraftarlar, vize işlemlerini hızlandırılmış prosedür ile gerçekleştirebilecekler.

Randevusuz başvuru alınabilecek

Başvurular, 3 ve 4 Temmuz 2024 tarihlerinde, Çarşamba ve Perşembe günlerinde, saat 09.00 ile 14.00 arasında randevusuz olarak kabul edilecek. Taraftarlar, başvurularını Ankara, İstanbul ve İzmir’deki iDATA vize kabul merkezlerinde gerçekleştirebilecekler. Gerekli belgeler arasında maç biletinin belgesi ve turistik vize için gerekli diğer evraklar bulunuyor.

Vize en geç 5 Temmuz'da çıkmış olacak

Tüm şartların yerine getirilmesi halinde, vize en geç 5 Temmuz'da çıkmış olacak. Ancak bu hızlandırılmış prosedür, ihbar süresinin kısa olması nedeniyle sınırlı sayıda taraftar için geçerli olacak.

Bu çeyrek final karşılaşması, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Almanya'nın sağladığı bu vize kolaylığı, taraftarların bu heyecanı yerinde yaşamasını kolaylaştıracak. Maç biletinizi almayı unutmayın ve bu büyük karşılaşmada milli takımımıza destek vermek için Berlin'de yerinizi alın!