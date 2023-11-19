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5’inci dakikada Henrichs pasını ceza sahası içindeki Sane’ye aktardı. Sağ çaprazdaki Sane’nin penaltı noktasına gönderdiği pasa Havertz’in sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



12’nci dakikada orta sahada topla buluşan Yusuf Yazıcı ceza sahasına doğru ilerledi. Yusuf’un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta çıktı.



17’nci dakikada sağ kanattaki Ferdi Kadıoğlu pasını Kenan Yıldız’a aktardı. Kenan Yıldız’ın topu sürdükten sonra ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta top kaleci Trapp’ta kaldı.

38’inci dakikada Abdulkerim Bardakcı’nın savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Ferdi Kadıoğlu topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ferdi’nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Trapp’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.



45+2’nci dakikada Kaan Ayhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topla arka direkteki Kenan Yıldız buluştu. Kenan’ın topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce üst direk ardından yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-2.



Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Wirtz, çalımlarla ilerledikten sonra pasını Füllkrug’a verdi. Füllkrug’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.



52’nci dakikada İlkay Gündoğan’dan topu kazanan Abdulkadir Ömür pasını sağ kanattaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. İrfan Can ise orta alandaki Salih Özcan’ı gördü. Salih’in ceza sahasına yaklaştıktan sonra yaptığı sert vuruşta top yan direkten auta gitti.



70’inci dakikada mücadelenin hakemi Bartosz Frankowski, VAR’dan gelen uyarının ardından ceza sahası içinde topun Havertz’in eline çarptığı pozisyonu izledi. Polonyalı hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.



71’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı kaleci Trapp’ın müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3.



Ay-yıldızlılar, Almanya’yı 3-2 mağlup etti.



TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ



Türk futbolseverler, özel maçta Almanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı Berlin'de yalnız bırakmadı. Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyumun büyük çoğunluğunu oluşturan taraftarlar, 90 dakika boyunca Ay-yıldızlılara destek oldu.



KENAN YILDIZ VE YUSUF SARI’DAN İLK GOL



Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, milli forma ile ilk gollerini Almanya karşısında attı. Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı 2’nci kez giyen Kenan Yıldız, 45+2’nci dakikada A Milli Futbol Takımı’nın ikinci golünü kaydetti. Milli formayı 3’üncü kez giyen Yusuf Sarı ise 71’inci dakikada penaltıdan attığı gol ile Ay-yıldızlıların üçüncü golünü attı.



STAT: Berlin Olimpiyat

HAKEMLER: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

ALMANYA: Trapp- Henrichs, Tah, Rüdiger, Kimmich (Dk. 72 Goretzka), İlkay, Sane, Wirtz (Dk. 73 Gnabry), Havertz, Brandt (Dk. 82 Ducksch), Füllkrug

TÜRKİYE: Altay Bayındır- Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 63 Eren Elmalı), İsmail Yüksek (Dk. 46 Salih Özcan), Kaan Ayhan, Emre Akbaba (Dk. 34 Abdulkadir Ömür), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Yusuf Sarı), Kenan Yıldız (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)

GOLLER: Dk. 5 Havertz, Dk. 49 Füllkrug (Almanya)- Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45+2 Kenan Yıldız, Dk. 71 Yusuf Sarı (P) (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Abdulkadir Ömür, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)