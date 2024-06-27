Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2023 yılında net göç sayısı önemli ölçüde düştü.

Net göç istatikleri yere çakıldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, 2022'de 1 milyon 933 bin kişinin göç ettiği Almanya'da, geçen yıl bu sayı önemli ölçüde azaldı. Almanya'yı terk edenlerin sayısı ise 1 milyon 270 bin olarak kaydedildi. Böylece, 2022 için 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, geçen yıl 663 bine indi.

Ukrayna'dan gelen mülteciler etkili oldu

2022’de Ukrayna'dan gelen çok sayıda savaş mültecisi nedeniyle Almanya'da yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak 2023 yılında, Ukrayna'dan gelen göçün yüzde 75 oranında azalması, net göç rakamlarının düşmesinde büyük rol oynadı.

Avrupa ülkelerinden göç azaldı

Geçen yıl diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya net göç 72 azalarak 330 bine geriledi. Romanya'dan göçte yüzde 7 ve Bulgaristan'dan göçte yüzde 14'lük düşüş görüldü. Buna karşın, Suriye'den Almanya’ya net göç geçen yıl yüzde 49 artarak 102 bine ulaştı, Afganistan'dan ise yüzde 12 azalarak 49 bin oldu.

Türkiye'den göç artışı

Destatis verilerine göre, Türkiye'den Almanya'ya net göç geçen yıl dikkat çekici bir şekilde arttı. 2022 yılında 81 bin olan Türkiye'den Almanya'ya net göç, 2023'te 126 bine yükseldi. Bu artış, Türkiye'den Almanya'ya olan göçün nedenlerinin ve sonuçlarının daha detaylı incelenmesini gerektiriyor.

Gelecek yıl için beklentiler

Destatis'in açıklamasında, göçteki bu önemli düşüşe rağmen net göçün yüksek seviyelerde olmaya devam ettiği vurgulandı. Geçen yılın seviyesinin sadece 2022, 2015 ve 1992 yıllarında aşıldığı belirtildi. Uzmanlar, 2024 yılı için de benzer göç dalgalarının ve bu dalgaların Almanya'nın demografik yapısına etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Almanya'nın göç politikaları ve geleceği

Almanya, son yıllarda yaşanan göç dalgaları ve bu dalgaların etkileriyle başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmekte. Göçmen entegrasyonu, sosyal uyum ve ekonomik katkılar gibi konular, Almanya'nın göç politikalarının merkezinde yer alıyor. Türkiye'den gelen göçteki artış ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal koşulların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.