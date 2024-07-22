Almanya'nın Hessen eyaletinde, Afrika Domuz Vebası (ASF) ile ilgili endişeler artıyor. Frankfurt am Main yakınlarındaki Stockstadt bölgesinde bulunan bir domuz çiftliğinde ASF virüsü tespit edildi. 1.100 domuzun bulunduğu ticari çiftlikte, 17 Temmuz Çarşamba günü 3 ölü domuzun veteriner yetkililere bildirildiği ve diğer hayvanların semptomlar gösterdiği açıklandı. Eyalet laboratuvarı, virüsü doğruladı ve tüm hayvanların itlaf edilmesine karar verildi.

Önceki salgın ve yaban domuzu enfeksiyonları

Hessen'deki ilk ASF salgını, 8 Temmuz'da, sadece 9 domuz bulunan bir çiftlikte başlamıştı. Bu vakadan sonra, enfekte yaban domuzu sayısı 38'e yükseldi. Groß-Gerau ilçesinde toplam 192 yaban domuzu ölüsü test edildi ve enfekte olduğu doğrulandı. Hessen ve komşu eyalet Rheinland-Pfalz'daki bu salgınlar, Almanya'daki ASF salgınlarının yeni bir bölümünü temsil ediyor.

Almanya'daki ASF salgınının geçmişi

Almanya, 2020'den bu yana Polonya sınırındaki yaban domuzu popülasyonunda ASF ile mücadele ediyor. Bu yaz, Fransız ve Hollanda sınırlarına yakın çiftliklerde iki izole enfeksiyon dışında, virüs batı kısmına ulaşamamıştı. 2020'den bu yana Almanya'da toplam 11 çiftlikte evcil domuzlar enfekte oldu.

Afrika domuz vebası (ASF) nedir?

Afrika Domuz Vebası, domuzları etkileyen son derece bulaşıcı ve genellikle ölümcül bir viral hastalıktır. İnsanlara bulaşmaz ancak evcil ve yaban domuzlar için büyük bir tehdit oluşturur. Hastalığın etkeni, Asfarviridae ailesine ait bir DNA virüsüdür.

ASF'nin semptomları

ASF'nin semptomları oldukça çeşitlidir ve genellikle şunları içerir:

Yüksek ateş

İştah kaybı ve durgunluk

Deri üzerinde kırmızı lekeler ve morarma (özellikle kulak, karın ve bacaklarda)

İshal (bazen kanlı)

Kusma

Solunum güçlüğü

Ani ölüm (genellikle semptomlar ortaya çıktıktan sonra birkaç gün içinde)

ASF nasıl bulaşır?

ASF, çeşitli yollarla bulaşabilir:

Doğrudan Temas: Enfekte domuzların salgıları (kan, idrar, dışkı, tükürük) ile sağlıklı domuzların teması. Kontamine Materyaller: Enfekte domuz ürünleri, yiyecek atıkları, aletler, araçlar, kıyafetler ve ayakkabılar aracılığıyla bulaşma. Vektörler: ASF virüsünü taşıyan keneler ve diğer kan emici parazitler aracılığıyla bulaşma. Taşınma: İnsanlar, araçlar ve ekipmanlarla taşınarak farklı bölgelere yayılabilir.

ASF virüsü çevrede uzun süre hayatta kalabilir, bu da kontrol ve eradikasyon çabalarını zorlaştırır. Hastalığın yayılmasını önlemek için sıkı biyogüvenlik önlemleri, enfekte hayvanların hızlı tespiti ve itlafı, kontamine alanların dezenfeksiyonu ve yasaklayıcı ticaret önlemleri gereklidir.