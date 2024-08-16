Alo 144 Çağrı Merkezi, Emirdağ’da Hizmete Giriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardım taleplerine hızlı yanıt verebilmek amacıyla ‘ALO 144’ çağrı merkezinin yeni bir şubesini Emirdağ’da açıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla hızla ilerleyen proje, ilçede hem istihdam yaratacak hem de sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğini artıracak.

Emirdağ’da yeni çağrı merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında, vatandaşların sosyal yardım taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verecek olan ‘ALO 144’ çağrı merkezinin bir şubesi Emirdağ’da açılıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın memleketi olan Emirdağ’da başlatılan bu girişim, ilçe halkı ve tüm Türkiye için büyük bir önem taşıyor.

Başkan Koyuncu’dan incelemeler

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yapım aşamasında olan çağrı merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Koyuncu, merkezin Emirdağ’a kazandırılmasının önemine değinerek, bu projenin hem ilçeye değer katacağını hem de ülke genelindeki sosyal yardım hizmetlerinin daha etkin bir şekilde ulaşmasına vesile olacağını belirtti. “ALO 144 Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili bir yanıt sunacak, aynı zamanda ilçemize istihdam sağlayacak” ifadelerini kullanan Koyuncu, merkezin açılışı için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yönettiği bu merkez, tamamlandığında tüm Türkiye’den yapılan sosyal yardım ve diğer hizmet çağrılarını Emirdağ’dan karşılayacak ve ilgili birimlere iletecek.