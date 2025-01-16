Elimi Bırakma, Her Şeyin Başı Merkür, Yürek Çıkmazı, Ada Masalı ve Zümrüdüanka gibi projelerdeki performansıyla tanınan Alp Navruz, 35 yaşına girdi. Son olarak Sinem Kobal ile başrollerini paylaştığı Her Şeyin Başı Merkür filminde yer alan oyuncu, doğum günü için sosyal medya hesabından "Yaş 35" notuyla bir paylaşım yaptı.

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Paylaşımında, ünlü İtalyan şair Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinden bir alıntıya da yer veren Navruz, "Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi" diyerek derin anlamlı bir paylaşımda bulundu.