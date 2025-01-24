Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara'da gözaltına alındı.

Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, Ulus Meydanı'nda izinsiz bir gösteri düzenledi.

Peki, Alparslan Kuytul kimdir? Furkan Vakfı nedir? İşte ayrıntılar...

Alparslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Eğitimini sürdürmek amacıyla 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın Kahire şehrinde bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde İslam Hukuku eğitimi aldı. Aynı dönemde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurarak, dini ve sosyal hizmet alanlarında aktif bir şekilde çalışmalara başladı.

Furkan Vakfı ve destekçileri

Furkan Vakfı, Alparslan Kuytul'un liderliğinde geniş bir destekçi kitlesine sahip. "Kuytulcular" olarak bilinen bu grup, genellikle dini ve toplumsal söylemleriyle tanınmaktadır. Vakfın destekçileri, Kuytul'un ideolojisine bağlı olarak çeşitli sosyal ve siyasal faaliyetlerde yer almaktadır. Ancak, Furkan Vakfı ve destekçileri zaman zaman yasa dışı gösteriler ve eylemlerle de gündeme gelmektedir. Bu tür eylemler, özellikle güvenlik güçleriyle çatışmalarına yol açmaktadır.