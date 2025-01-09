Alper Gezeravcı, Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nde gerçekleşen sürpriz ziyaretiyle öğrencilerle bir araya geldi. Füze Kulübü üyelerinin yıllardır hayalini kurduğu bu anı, büyük bir heyecanla karşıladılar.

Öğrencilerin hayali gerçek oldu

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nin Füze Kulübü öğrencileri, yıllarca bekledikleri sürpriz ziyareti nihayet gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan döndükten sonra okulunu ve kulübünü ziyaret etmeyi kabul etti. Gezeravcı'nın ziyareti, okulda büyük bir heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Uzay serüveni öğrencilerle paylaşıldı

Alper Gezeravcı, öğrencilerle yaptığı sohbet sırasında uzay serüvenini ve kişisel deneyimlerini paylaştı. Gezeravcı, "Uzay çalışmalarının başlamasında kilit rol oynayan Şehit Mehmet Günenç Lisesi'ni ziyaret etmek benim için büyük bir mutluluk" dedi ve okulun kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Öğrenciler için ilham kaynağı

Füze Kulübü öğrencilerinin uzun süredir bekledikleri bu ziyaret, onların uzaya olan tutkularını daha da pekiştirdi. Öğrenciler, "ŞMG'li olmak tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk ve aynı zamanda tarifsiz bir ayrıcalıktır" diyerek, okullarına ve kulüplerine duydukları gururu dile getirdiler.

Unutulmaz bir anı

Alper Gezeravcı'nın bu ziyaretinin, öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü ve onları gelecekteki uzay çalışmalarına daha da motive ettiğini ifade etmeleri, bu buluşmanın büyük bir anlam taşıdığını gözler önüne serdi.