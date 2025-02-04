Ünlü YouTuber Alper Rende, Afrika kabile üyelerine İstanbul’un büyüleyici manzaralarını tanıtarak sıradışı bir projeye imza attı. Daha önce Ekvador’un Amazon bölgesinden gelen kabile üyelerini lüks bir evde ağırlayan Rende, bu kez soğuk havaya aldırmadan Boğaz’ın sularında tekne turu yaparak, İstanbul’u bambaşka bir açıdan keşfetmelerini sağladı. Hem kültürlerarası bir köprü kuran hem de misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunan bu özel tur, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kabile üyeleriyle boğaz turu

İlgi çekici Afrika kabileleriyle çektiği videolarla tanınan Ünlü Youtuber Alper Rende, bu kez de kabile üyelerini İstanbul’da bir tekneyle boğaz turuna çıkardı. Daha önce de Ekvador’un Amazon bölgesinde yer alan Waorani kabilesinden iki kişiyi lüks bir evde ağırlayan Rende, bu kez İstanbul2un güzelliklerini soğuk havaya aldırmadan misafirlerine gösterdi.