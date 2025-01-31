Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star yedekleri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Alperen Şengün, Türk basketbolunun gururu oldu

Bu sezon NBA’de gösterdiği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla takımı Houston Rockets’ın en değerli oyuncularından biri oldu. Şengün, başantrenörlerin seçimleriyle 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi.

Mehmet Okur’dan 18 yıl sonra All-Star’a seçilen ilk Türk oldu

Bu başarı, Alperen Şengün’ü, Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu yapıyor. 22 yaşındaki genç oyuncu, Türk basketbolunun uluslararası arenadaki yükselişine katkı sağlarken, All-Star’daki yerini almaya hak kazandı.