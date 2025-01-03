NBA All-Star 2025 heyecanı devam ederken, Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda ilk 5’e girmek için yarışıyor. 314 bin 223 oyla 6. sırada bulunan Alperen, taraftarlarının desteğiyle All-Star sahnesinde yer alma yolunda önemli bir aday olarak öne çıkıyor.

Bugün oylar 3 kat sayılıyor

All-Star oylamasında taraftarların etkisi büyük. Bugün (3 Ocak), vote.nba.com üzerinden Alperen Şengün’e verilecek her oy 3 kat etkili olacak. Basketbolseverler, Batı Konferansı için oy vererek milli yıldızın All-Star kadrosuna girmesine katkıda bulunabilir.

Oy Vermek İçin:

vote.nba.com adresine girin.

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Alperen Şengün performansıyla dikkat çekiyor

Bu sezon Houston Rockets formasıyla 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik ortalamalar yakalayan Alperen Şengün, hem hücum hem de savunmadaki performansıyla NBA’de adından sıkça söz ettiriyor.

Oylama süreci ve güncellemeler

NBA All-Star oylaması 20 Ocak’a kadar devam edecek. 2, 9 ve 16 Ocak tarihlerinde oylama güncellemeleri paylaşılacak.

Taraftar oylaması: %50 etki oranına sahip.

NBA oyuncuları ve medya paneli: %25’er oy hakkına sahip.

En fazla oyu kimler aldı?

Doğu Konferansı: Giannis Antetokounmpo (1.710.630 oy)

Batı Konferansı: Nikola Jokic (1.422.121 oy)

Alperen Şengün ise forvet oyuncuları arasında 6. sırada yer alıyor.

All-Star kadroları ne zaman açıklanacak?

İlk 5 oyuncuları: 23 Ocak 2025 Perşembe

Yedek oyuncular: 30 Ocak 2025 Perşembe

All-Star maçı ne zaman?

2025 NBA All-Star Maçı, 16 Şubat 2025 tarihinde San Francisco’daki Chase Center’da düzenlenecek.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında ilk 5’e girmek için büyük bir mücadele veriyor. Bugün taraftarların vereceği 3 kat etkili oylar, genç yıldızın All-Star sahnesine çıkmasında belirleyici olabilir. Destek vermek isteyen basketbolseverler, NBA’in resmi platformlarından oy kullanarak Alperen’e destek verebilir.