NBA Batı Konferansı’nda oynanan karşılaşmada Houston Rockets, Dallas Mavericks’i 110-99 mağlup ederek iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Mücadelenin yıldızı ise performansıyla dikkat çeken milli oyuncu Alperen Şengün oldu.

Maçın ilk yarısını 61-52 önde tamamlayan Rockets, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Alperen Şengün, 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen’den kariyer rekoru

38 dakika sahada kalan Alperen Şengün, altı top çalma ile kariyer rekoru kırdı. Ayrıca, 6 ribaunt ve 4 asistlik katkısıyla çok yönlü oyununu bir kez daha gösterdi.

Rockets’ta Jalen Green 22, Dillon Brooks 19, ve Cam Whitmore 18 sayı ile takımlarına önemli katkı sağladı.

Mavericks cephesinde sonuç hüsran

Dallas Mavericks’te ise Quentin Grimes 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kyrie Irving ve Klay Thompson 16’şar sayı kaydetti. Ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

Play-off yarışı kızışıyor

Houston Rockets, bu galibiyetle play-off umutlarını canlı tutarken, Alperen Şengün’ün yükselen performansı takımı adına büyük bir avantaj sağladı.

NBA'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Detroit Pistons 105 - 96 Orlando Magic

Washington Wizards 125 - 107 Chicago Bulls

Miami Heat 119 - 108 New Orleans Pelicans

New York Knicks 119 - 103 Utah Jazz

Toronto Raptors 130 - 113 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 139 - 120 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 113 - 107 Philadelphia 76ers