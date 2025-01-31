Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets’ın yıldız ismi Alperen Şengün, NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu. 22 yaşındaki milli oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rockets’ı sırtlayan isimlerden biri oldu

NBA’de 2021 yılından bu yana mücadele eden Alperen Şengün, bu sezon sergilediği etkileyici performansla All-Star ödülüne layık görüldü. Genç pivot, maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Houston Rockets’ın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Rockets, Şengün’ün liderliğinde şu ana kadar 32 galibiyet, 15 mağlubiyet alarak Batı Konferansı’nda ikinci sıraya yerleşti.

Mehmet Okur’dan sonra bir ilk

Alperen Şengün, 2007 yılında NBA All-Star’a seçilen Mehmet Okur’un ardından bu onuru yaşayan ikinci Türk basketbolcu oldu. NBA tarihinde yalnızca iki Türk oyuncunun All-Star seçilmesi, Şengün’ün başarısını daha da anlamlı kıldı.

Şengün’den duygusal açıklama

All-Star’a seçilmesinin ardından duygularını paylaşan Şengün, Türkiye’deki basketbolseverlere ve Houston taraftarlarına teşekkür etti:

"Bugüne kadar arkamda duran Türkiye'deki destekçilerime selam olsun. Onları seviyorum, sonsuza dek seveceğim. Houston taraftarlarını da çok seviyorum."