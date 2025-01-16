NBA’de normal sezon heyecanı devam ederken, Houston Rockets, Ball Arena’da karşılaştığı Denver Nuggets’ı 128-108 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alarak toplamda 27 galibiyete ulaşan Houston, play-off yarışında iddiasını sürdürdü.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 25 dakikada etkileyici bir performans sergileyerek 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma kaydetti. Genç oyuncu, Rockets’ın hücum ve savunma yükünü başarıyla taşırken maçın yıldızlarından biri oldu.

Houston’da ayrıca Jalen Green 34 sayı, 5 asistlik performansıyla galibiyete katkı sağladı. Fred VanVleet ise 16 sayı ve 8 asist üreterek takımını destekledi.

Denver Nuggets’ın mücadelesi yetmedi

Denver Nuggets ise sezonun 16. yenilgisini aldı. Jamal Murray ve Christian Braun’un 22’şer sayısı, ev sahibi ekibi mağlubiyetten kurtaramadı. Denver, Rockets karşısında özellikle savunmada zor anlar yaşadı.

Clippers tarih yazdı: 59 sayılık fark

NBA’de gecenin bir diğer dikkat çeken maçı Los Angeles Clippers ile Brooklyn Nets arasında oynandı. Clippers, evinde Nets’i 126-67 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Clippers’ta Kawhi Leonard 23 sayı, James Harden 21 sayı ve 11 asist, Norman Powell ise 18 sayıyla maçı tamamladı. Bu galibiyetle Clippers, ligdeki 22. galibiyetine ulaştı.

Brooklyn Nets ise sezonun 27. mağlubiyetini alırken Jalen Wilson 16 sayı, Dayron Sharpe ise 12 sayı ve 14 ribaundluk bir performans sergiledi ancak bu yeterli olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 119 - New York Knicks: 125

Toronto Raptors: 110 - Boston Celtics: 97

San Antonio Spurs: 115 - Memphis Grizzlies: 129

New Orleans Pelicans: 119 - Dallas Mavericks: 116

Chicago Bulls: 94 - Atlanta Hawks: 110

Milwaukee Bucks: 122 - Orlando Magic: 93

Denver Nuggets: 108 - Houston Rockets: 128

Utah Jazz: 112 - Charlotte Hornets: 117

Minnesota Timberwolves: 115 - Golden State Warriors: 116

Los Angeles Lakers: 117 - Miami Heat: 108

Los Angeles Clippers: 126 - Brooklyn Nets: 67