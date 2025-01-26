Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a konuk olduğu maçta 135-131'lik galibiyetle sezonun 30. zaferini elde etti. Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 33 dakikada sahada kalarak 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette başrol oynadı. Jalen Green de 26 sayılık performans sergilerken, Amen Thompson "triple-double" yaptı; 23 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Cleveland'da Darius Garland ve Donovan Mitchell'in çabaları yetersiz kaldı

Cavaliers'ta Darius Garland 39 sayı, Donovan Mitchell ise 33 sayı ile mücadele etti ancak bu çabalar, takımın üst üste üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, 36 galibiyet ve 9 mağlubiyetle zirvedeki yerini korusa da Houston Rockets karşısında kaybetti.