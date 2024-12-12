Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası’nda Houston Rockets, nefes kesen bir mücadelede Golden State Warriors’ı 91-90 yenerek Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu ve Rockets’ın galibiyetinde başrol oynadı.

Alperen’den Double-Double performansı

Rockets’ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalma ile oynayarak maçın en skorer ismi oldu. Son saniyelerde Jalen Green’in serbest atışlarıyla gelen galibiyet, Rockets’ı Oklahoma City Thunder ile karşılaşacağı yarı finale taşıdı.

Warriors’ın mücadelesi yetmedi

Golden State Warriors’ta Jonathan Kuminga 20, Stephen Curry ise 19 sayı ile takımına katkı sağladı ancak galibiyet için yeterli olmadı.

Doğu’da Hawks iddiasını sürdürüyor

Günün diğer maçında Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks’i 108-100 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi. Trae Young 22 sayı ve 11 asistle, Jalen Johnson ise 21 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı.

Knicks’te Josh Hart’ın 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Hawks, yarı finalde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.