12. Geleneksel ALS Pikniği, ALS hastaları, yakınları, gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, İzmir Şube Başkanı Dr. Hasan Dinçer'in açılış konuşmasıyla başladı. İzmir grubunun her yıl yaptığı geleneksel kaptanlık değişiminde, geçen yılın kaptanı Hikmet Altunay, kaptanlık şapkasını Faruk Demir'e devretti ve kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İzmir Şube Koordinatörü Gökhan Arıkan, katılımcılara, etkinliğe destek veren kurumlara, gruplara ve kişilere teşekkür etti.

Genel Başkan Dr. Alper Kaya'nın hoş geldiniz konuşmasında, ALS hastalığının kişisel bir mücadele olmadığını, aile bireylerinin de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan etkilendiğini belirtti. Sadece yaşatmak değil, saygın bir yaşam kalitesinin de ALS ile yaşayan hasta ve yakınlarına temin sağlanması gerektiğini söyledi. Bakım verenlerin de desteklenmesi ve bakım sigortasının da sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından yemek ikramı yapıldı. Daha sonra, Bornova Elit Pastanesi sahibi Naim Özkoç ve ekibinin özenle hazırladığı geleneksel pasta kesildi. Pikniğe katılımın yüksek olduğu, 120 civarında atılımcılardan solunum cihazına bağlı 5 ALS hastası, evlerinden alınarak ambulans ile piknik alanına getirildi.

Buca Belediyesi destek verdi

Pikniğin organizasyonunda etkinlik alanı ve malzeme desteği sağlayan Buca Gölet Tesisleri ve Buca Belediyesi'ne, ayrıca Buca Gölet Tesisleri müdürlüğü ve görev alan personele teşekkür edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Engelsiz Şube Müdürlüğü’ne ilgileri ve destekleri için, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na da AKS ambulansı ile bir hastanın pikniğe katılımını sağladığı için ayrıca teşekkür edildi.

Piknikte yanlarında olan Akut Yarımada ekibi, Adım Adım İzmir ekibi, Airline ambulans yetkilileri ve çalışanlarına da teşekkürler iletildi. ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi koordinatörü Gökhan Arıkan, ncesindeki yoğun ve bazen yorucu olabilen hazırlık çalışmalarının ardından, samimi ve keyifli bir ALS ailesi ortamında geçen buluşmanın, verilen tüm emeklere değdiğini ifade etti. ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi, destek veren bağışçılara gönülden teşekkürlerini sundu.