İZSU’nun Alsancak Liman bölgesindeki altyapı projeleri, İzmir’de taşkınlara karşı dirençli bir şehir oluşturmayı hedefliyor. Ege Mahallesi'ndeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, dünya finansmanıyla güçlendiriliyor.

Alsancak’a yeni bir altyapı: Taşkınlara karşı dirençli şehir

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak Liman bölgesini kapsayan Ege Mahallesi’nde önemli bir altyapı projesine imza atıyor. Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirecek proje, bölgede yağmur suyu, atık su hatları ve yağmur suyu terfi merkezlerinin inşasını kapsıyor. Bu proje, hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli bir adım olarak, İzmir’in altyapı sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

Yağmur suyu ve atık su hatları, taşkın riskini ortadan kaldıracak

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin tamamlanmasıyla birlikte Alsancak Liman bölgesinde taşkınlara karşı dirençli bir altyapı oluşturacaklarını belirtti. 8,3 kilometre uzunluğunda atık su hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi inşa edilecek. Bu projeyle yüksek katlı binaların bulunduğu yeni yapılaşma alanında, iklim değişikliği ve olası taşkınlar için dirençli bir altyapı hedefleniyor.

Körfez temizliği için kritik adım

Proje, İzmir Körfezi’nin temizliği açısından büyük önem taşıyor. Erdoğan, bu yatırımla İzmir’in altyapısının güçlendirileceğini ve çevre dostu bir şehir oluşturulacağını vurguladı. Ayrıca, projelerin tamamlanmasıyla birlikte İzmir, iklim değişikliği ve altyapı sorunlarını aşarak gelecekteki nesillere daha sağlıklı bir yaşam alanı sunacak.

Projenin detayları ve gelecek planları

Proje, 110 milyon Euro’luk Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilecek ve 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Şubat ayında yapım ihalesi yapılacak olan bu proje, Konak ilçesinin altyapısını güçlendirirken, aynı zamanda İzmir’in gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir adım olacak.