İzmir’in Konak ilçesinde Alsancak semtinde bulunan Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi, hem hastalar hem de hasta yakınları için ulaşımı kolaylaştıran çeşitli toplu taşıma seçenekleri sunmaktadır. Alsancak Devlet Hastanesi'ne ESHOT otobüsleri, tramvay ve metro ile rahatlıkla ulaşılabilir. İzmir’in merkezi konumlarından biri olan hastane, aynı zamanda şehrin sağlık hizmetlerine hızlı erişim sağlayan önemli bir nokta olarak dikkat çekmektedir. Bu haberde Alsancak Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğiniz, hastanenin iletişim bilgileri ve sunduğu ulaşım olanakları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Alsancak Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Alsancak Devlet Hastanesi’nde doktor randevusu olan hastalar ve hasta yakınları ESHOT otobüsleri ile 253-Halkapınar metro - Konak hattı ile veya tramvay ile ulaşım sağlayabilirler.

Alsancak Devlet Hastanesi tramvay durağı

Tramvay ile Fahrettin Altay- Halkapınar ile Hocazade Camii durağında inerek Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne ulaşabilirsiniz.

Alsancak Devlet Hastanesi’nin telefon numarası

KURUM: ALSANCAK NEVVAR-SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ

ADRES: Kültür Mahallesi Aliçetinkaya Bulvarı No: 26 Alsancak / Konak, İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 444 35 14 / 0232 463 64 65

FAKS: +90 (232) 464 80 34

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

WEB Url: http://alsancakdh.saglik.gov.tr/