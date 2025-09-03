İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Karataraklı Koleji önünde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Olay yerine İzmir İtfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da güvenli bir mesafeden yangını izledi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yangın nedeniyle okul çevresi ve çevredeki sokaklar geçici olarak güvenlik çemberine alındı. Öğrenciler ve okul personeli güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı