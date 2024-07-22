İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in babası, olayda ihmali bulunanların hafif sebeplerle değil, kasıtla yargılanmalarını talep etti.

Adalet talebi ve duygulu anlar

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin aileler adalet arayışında. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (51), olayın gerçekleştiği sokağa gelerek duygusal anlar yaşadı. Kızına yardım eden esnafa teşekkür eden baba, "Canımız yanıyor, sorumlular kasıtla yargılanmalı" dedi.

"Canımız yanıyor"

Ahmet Abi, kızının ölümüne sebep olan olayda ihmali olan herkesin kasıtla yargılanmasını talep ederek, "Benim evladım gitti. Bizim canımız yanıyor. Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum ve kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Hafif sebeplerle değil, kastla yargılanmalarını istiyorum. Bunu gerekli yerlere de söyledim. Ülkemize de bildirmek istiyorum, insanlarımız da bilsin. Başka insanlar ölmesin" diye konuştu.

Özge'nin gelecek planları

Ahmet Abi, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan kızı Özge Ceren Deniz'in pediatri sınavını bitirdikten sonra memleketi Osmaniye'ye dönmeyi planladığını belirtti. Olaydan önce kızıyla telefonla görüştüğünü ve kızının biraz hava almak için dolaşacağını söylediğini aktardı. Abi, "Olay günü 14.45'te bir telefon görüşmemiz oldu. Biraz dolaşacağını söyledi, daha sonra polisin aramasıyla haberim oldu. Tanımadığı bir insan yardım etti benim çocuğuma. Kızım gezmeye çıkıyor, buradan geçerken çocuk düşüyor, İnanç Bey de onu kurtarmak için yardım etmeye çalışıyor o da rahmetli oluyor" diye aktardı.

Öktemay ailesine başsağlığı

Abi, İnanç Öktemay'ın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu ve esnafın çabalarına teşekkür etti. "Buradan benim kızımı kurtarmaya çalışan İnanç Bey'in de ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki esnaf arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çocuğumu kurtarmaya çalışmışlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar, sağ olsunlar" dedi.

Kurum ve kuruluşların işini sağlam yapması gerektiğini vurgulayan Ahmet Abi, "İnsanlar, elektrik firması da olsun, belediye de olsun bir iş yaparken işini sağlam yapsın, insanları düşünsün, keselerini düşünmesinler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olayla ilgilendiği için teşekkür eden Abi, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, olayla ilgilendiler. Sağ olsunlar" diye ekledi.