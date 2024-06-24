Alsancak’ta nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın, kısa sürede kontrol edilemez bir hal aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çevredeki vatandaşlar panik içinde. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, ancak ekipler durumun ciddiyetini koruduğunu belirtiyor.

Gizemli yangın korku yaratıyor

Yangının neden başladığı ve nasıl bu kadar hızlı yayıldığı merak konusu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor. Çevredeki vatandaşlar, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyor.