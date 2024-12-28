İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaya davranan kişi, önce havaya ateş açtı, ardından kaçan kişilere doğrultarak ateş etmeye başladı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla şüpheliler yakalandı.

Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Dün sabah saat 05.20 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Alsancak semtinin 1471 ve 1456 sokak kesişiminde, bir yol verme tartışması büyük bir kavga ile sonuçlandı. Olay, iki grup arasında yaşanan sözlü atışmanın ardından fiziksel bir kavgaya dönüşmesiyle başladı. Kavganın büyümesi üzerine, tabancaya davranan bir kişi, önce havaya ateş etti, ardından kaçan kişilere doğru ateş etmeye devam etti.

Şok anlar kameralara yansıdı

Olayın ardından, sokakta bulunan çocuklar ve kadınlar büyük bir panik yaşarken, bir kadın şok geçirerek olayın ortasında kalıp büyük bir korku yaşadı. O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışma sonucu, 22 yaşındaki A.C.V. ve A.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelileri suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak, olayla ilgili adli işlem başlattı.