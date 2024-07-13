İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelen elektrik akımına kapılma sonucu yaşanan trajik ölüm olayında, İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, yetkililere önemli uyarılarda bulundu. Bozali, elektrik kazalarının can kayıplarıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, düzenli bakım ve yeraltı sistemlerinin kamera ile kontrolü ile bu tür kazaların önlenebileceğini vurguladı.

Yeraltı kablo tesisatlarının önemi

Başkan Bozali, yeraltı kablo tesisatlarının nasıl döşenmesi gerektiğine dair bilgi verdi: "Yeraltı kablo tesisleri, yol geçişlerinde 1 metre derinlikte, 10 santimetre kum üzerinde, boru içinde döşenen kablonun üzerinde tekrar 10 santimetre kum ile tesis gerçekleştirildikten sonra içi dolu tuğla sıralanarak, daha sonra çıkarılan molozlarla doldurulmalıdır. Yeraltı kabloları özellikle çelik zırhlı ve NYFGBY kablo kullanılmalıdır. Bu özellikteki kablolar, dış darbelere ve suya karşı dayanıklıdır."

Düzenli denetim şart

Bozali, öngörülemeyen kazaların düzenli denetimlerle önlenebileceğini belirtti: "Ancak burada bir can kaybı var ve bu tesisatların sürekli denetlenmesi gerekmektedir."

Yetkililere çağrı

Başkan Bozali, yetkililere seslenerek, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Bu trajik olay, ihmallerin nelere mal olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası hakkında

1945 yılında kurulan İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, Türkiye'nin en etkin meslek odalarından biri olarak üyelerine hizmet vermektedir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışan oda, sektörün ve üyelerinin gelişmesine katkı sağlama misyonunu sürdürmektedir. Kamu kurumları, yerel dinamikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak sektörün kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

ETOAKADEMİ

2022 yılında kurulan ETOAKADEMİ, elektrik teknisyenlerinin mesleki becerilerini artırmak amacıyla eğitimler sunmaktadır. Akademi, sektördeki yenilikleri takip eden, donanımlı ve yetkin elektrik teknisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bozali ve yönetim kurulu üyeleri, odayı başarıyla temsil etmekte, odanın vizyonunu ve misyonunu güçlendirerek yenilikçi çalışmalarını sürdürmektedirler.