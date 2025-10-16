TBMM Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçim süreci için 5 kişilik bir alt komisyon oluşturdu. Alt komisyon, başvuruları değerlendirerek HSK adaylarını belirleyecek.

HSK üyeliği için alt komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için seçim süreci vardı.

Özbudun, 24 Kasım’da HSK üyelerinden birinin görev süresinin sona ereceğine işaret ederek, boşalacak üyelik için seçim sürecinin başlatıldığını belirtti. Resmî Gazete ve TBMM internet sitesinde başvuru koşullarının yayımlandığını ifade eden Özbudun, 10 Ekim 2025 itibarıyla başvuruların tamamlandığını aktardı.

Başvurular değerlendirildi

Toplamda 31 başvuru alınırken, bunlardan 7’si üniversite öğretim üyelerinden, 24’ü ise avukatlardan geldi. Özbudun, başvuru sayısı ve Karma Komisyon uygulamaları dikkate alınarak bir alt komisyon kurulmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Alt komisyon oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda oluşturuldu. 5 kişiden oluşan komisyon için AK Parti 3, CHP 1 ve DEM Parti 1 üye belirledi. Alt komisyon, gelen başvuruları inceleyerek HSK üyeliği için adayları değerlendirecek.