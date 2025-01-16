TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Türk sporunun köklü çınarı olarak kuruluşunun 111’inci yılını coşkuyla kutlamaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, bu özel yıl dönümü için bir dizi etkinlik düzenlerken, ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

Altyapı sporcularının ve Altay camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkanı Cemil Has, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Başkan Süleyman Özkaral, Altay’ın milli mücadele ruhunu temsil eden bir kulüp olduğunu vurguladı. Özkaral, "Altay, Kuva-yi Milliye hareketinin ve Cumhuriyet’in temellerini atan kadroların kulübü olarak ülkemizin ortak değeridir. Bugün tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet ediyorum" dedi.

Altay, 111’inci yıl kutlamalarına özel hazırladığı sınırlı sayıda forma ile dikkat çekiyor. Yalnızca 111 adet üretilen ve her biri 50 bin TL’den satışa sunulan özel formalar, Altay’ın Kuva-yi Milliye ruhuna ve kuruluş ilkelerine olan bağlılığını simgeliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızın önderliğinde 111’inci yıla özel bir forma tasarlandı. Bu forma, hem kulübümüzün tarihine hem de değerlerine olan bağlılığımızı ifade ediyor. Sınırlı sayıda üretilen formalarımıza sahip olmak isteyen taraftarlarımız kulübümüzle iletişime geçebilir" ifadelerine yer verildi.

