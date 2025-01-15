İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altay, yarın 111’inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. Cumhuriyet öncesi dönemde, 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulüp, özel etkinliklerle tarihine ışık tutacak.

Kutlamalar, saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlayacak. Akşam saatlerinde Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği “Kurtuluş Meşalesi” programıyla devam edecek olan etkinlikler, Alsancak Limanı'nda 18.14’te toplanma ve 19.14’te kortej yürüyüşüyle sürecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, 20.14’te Kordon Boyu’nda meşale şov gerçekleştirerek, Gündoğdu Meydanı’nda DJ performansıyla kutlamaları sonlandıracak.

Yeni yaşa özel forma satışı

Altay yönetimi, kulübe ek gelir sağlamak amacıyla 111’inci yıla özel forma satışı yapacak. Özel olarak tasarlanan formalar, yalnızca 111 adetle sınırlı tutulacak ve tanesi 50 bin TL’den alıcı bulacak.

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, “111’inci yıl için hazırlanan formalarımızı tanıtımdan önce satın alanlar oldu. Bu formalar, Altay’a gönül verenler için unutulmaz birer anı olacak” dedi. Özel tasarım formalar, bir tanıtım filmiyle görücüye çıkacak. Tüm formaların satılması halinde kulüp 5 milyon 550 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor.

Altay camiası, tarihi ve başarılarıyla geleceğe umutla bakarken, 111 yıllık gururu İzmir sokaklarında coşkuyla kutlayacak.