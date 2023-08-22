2 sezondur transfer yapamayan Altay. Kadrosundan önemli oyuncuları kaybetti. Geçen hafta sahasında ligin yeni ekibi Çorum'a 3-0 yenilen Tuzlaspor. Üstelik farklı mağlup olduğu rakibi sonraki mücadelesinde kendi sahasında yenildi. Hal böyle olunca iki ekip de küme düşme adayları arasına girdi.

İzmir'de kozlarını paylaşmak için sahaya çıktılar. Altay'ın evindeki ilk maçıydı. Tatil gününde oynanan bu müsabakaya ilgi çok azdı. Anlaşılan taraftarın takımından umudu pek yoktu. Ülkemizde fanatik görünenlerin çoğu iyi gün taraftarıdır ne yazık ki. İşler kötü gittiğinde ortalıkta görünmezler. Sanırım işkence çekmek istemezler. Hayatlarında o kadar sorun varken, nerde huzur orada olmak istemeleri gayet normal.

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Geleyim maça. İşkence çekmek istemezler dedim ya, işkence çektirecek bir karşılaşma izledik. Geçen hafta Karşıyaka'da düzenlenen Zübeyde Hanım Turnuvası'na gitmiştim. Şemikler Devrim ile Göktürkler oynadı. Masterler maçı. 40 yaş üstü. O maç bu maçtan kat kat daha kaliteliydi. Özellikle Şemikler Devrim güzel bir resital sundu.

Bu mücadelede sadece koşturmaca vardı. Topla güzel bir pas görmek bile mümkün olmadı. Tolga Ünlü'yü bunun dışında tutuyorum. Onun 2 pası çok akıllıcaydı. Başka da bir şey yok.

Karşılaşmanın ne kadar kötü olduğunu isabetli şut sayısı da açıklamaya yetiyor. Sadece 3... 2 Altay, 1 Tuzlaspor. Teknik kapasiteleri çok düşüktü. Şut çekebilen çıkmadı. Duran toplar bile rastgeleydi. Hiçbir çalışma yapılmamış gibiydi. Hatta orta nasıl yapılacağını bilmeyenler bile vardı.

Bu konuyu açayım. Duran toplarda orta yaparken topu havaya diktiler. Yere süzülerek indi. Bu şekilde defans oyuncuları ve kaleci rahatlıkla pozisyon alıp, topun kaleye gitmesini engeller. Kafa hizasına yakın, sert ve fasolu orta yapılmalı. Hızlı giden meşin yuvarlak rakibe geldiğinde defansın ve kalecinin müdahale etme zamanı yeterli olmaz. Kaleye gönderirken hız vermeye de gerek kalmaz. Sert gelen top kafaya çarptığında bile kaleye yönelir..

Kadro yeterli değilse en azından duran toplara çok çalışmak gerekir. Siyah beyazlı takım da golü duran toptan buldu. İleri çıkan İbrahim Öztürk takımının 1-0 kazanmasını sağladı, ağları havalandırarak.

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Müsabaka genellikle dengeliydi. 74. dakikada gelen gol sonrası Tuzlaspor iyice vites yükseltti. Beraberlik şansı yakaladı, değerlendiremedi.

Kalecilere 1'er kez iş düştü. Mata'nın şutunu Eren Karataş çıkardı. Deniz Kadah'ın kafasını Murat Hocaoğlu kornere çeldi.

90+4'te Eren'in kısa düşen kaleci vuruşunda karşı karşıya kalan rakibe İbrahim yetişmese 3 puan uçup gidebilirdi.

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Geçen hafta yaptığı hata yüzünden kalesinde gölü gördüren kaptan İbrahim Öztürk, bu karşılaşmada yaptığı kritik müdahalelerle ve attığı golle maçın yıldızı oldu benim için.

Bandırmaspor diş geçiremedi

Bandırmaspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma tam bir düello şeklinde geçti. Çok koştular, çok çabaladılar. Ama bu galibiyet almalarını sağlamadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.

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Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcak günleri yaşıyoruz. Saat 17:00'de başlayan maçta oyuncuların çok efor sarfetmesi herkese ilginç gelebilir. Gelmesin. Çünkü top oyunda çok az kaldı. Taca çıktı geç kullanıldı, faul oldu, geç atıldı. Yerde kalan uzun süre kalkmadı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu oyuna çok ama çok geç soktu. En az 3 dakikayı tek başına eritti. Bu duraklamalar oyuncuların dinlenmesini sağladı. Yorulan olduğunu sanmıyorum. Bu da müsabaka bitene kadar dinç olmalarını sağladı.

Birbirlerinin oyununu bozunca her iki takım da kaleye gitmekte zorlandı. Gittiklerinde de basit hatalar gol atılmasını engelledi. Paslar hep hatalı verildi, ortalar yerini tutmadı. Bu da kalecilerin hiç zorlanmamasına yaradı. Sadece 1 yakın mesafeden şutta Çağlar yattı topa sahip oldu ve golü önledi, o kadar.

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Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı. Çünkü rüzgarıyla ünlü Bandırma'da bu avantajı arkasına almış değerlendirmek istiyordu. 15 dakika kadar sonra denge gelir gibi oldu. O hız kesildi. Ban Ban üstün gibi görünse de Boluspor da kaleye gitmeyi, pozisyon bulmayı başardı. Şut çekecek fırsatı bulamadılar, bulsalar da çekemediler.

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Basit hatalardan da bahsetmek gerekiyor. Yapılan ortaya Naby Oulare arka direkte kafasıyla kornere attı. Etrafında rakip oyuncular vardı. Aslında arka tarafa taca doğru atabilirdi, kendini zorlamadı. Bundan önce de Ercan Coşkun pres altında olduğundan topu taca attı. Top kornere doğru giderken çıkmadan yakalamıştı. Biraz kendini zorlayarak topu boşluğa atıp, ileriye doğru vurabilirdi. Fazlaca garantili oynamak, oyun akışını olumsuz etkiledi.