Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olmuştu ancak beklediği forma şansını bulamadı. Daha fazla forma giyebileceği bir takım arayışına giren Altay, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Bonservisiyle alınacak

İddialara göre Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Beşiktaş, İngiliz devine resmi teklifi götürdü. Transferin EURO 2024 sonrası resmiyet kazanması bekleniyor. Bonservis ücreti olarak 5 milyon Euro ödemeyi teklif eden Beşiktaş, 3 yıllık sözleşmeyi Bayındır'a iletti. Altay'ın da sözleşmeyi kabul edeceği düşünülürken, sözleşme ve bonservis paketinde 3 milyon Euroluk bonus paket bulunuyor.

Altay Bayındır, Manchester United'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olmuştu ancak beklediği forma şansını bulamadı. Daha fazla forma giyebileceği bir takım arayışına giren Altay, Beşiktaş ile prensipte anlaşma sağladı. İngiliz basını da bu transfer haberini doğrularken, Beşiktaş'ın sezon biter bitmez Altay ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Altay için hazırladığı bonservis ve bonus paketi ile oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.