TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala, transfer tahtasının kapalı olması ve mali sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar, yeni sezonda gol yollarında sorun yaşamamak için önemli bir adım attı. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer yapamayan Altay, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Deniz Kadah ile masaya oturdu. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından, 38 yaşındaki forvet ile 1 yıllık yeni bir kontrat imzalandı. Bu adımla birlikte, İzmir ekibi kaleci Ozan Evrim Özenç’in ardından Deniz Kadah’ın da takımda kalmasını sağladı.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Deniz Kadah’ın kampa katılmasıyla forvet hattında rahat bir nefes aldı. Ozan Evrim Özenç’in kaleci olarak kadroda yer alması, teknik heyetin planlamasında önemli bir rol oynarken, Deniz Kadah’ın da gol yollarındaki tecrübesiyle takımın gücünü artırması bekleniyor.