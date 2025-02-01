Türkiye 2. Lig 20. hafta maçında Altay, deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın 14. dakikasında Mustafa Çaylı'nın attığı golle Kastamonuspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda fark açıldı
İkinci yarıya hızlı başlayan Kastamonuspor, 56. dakikada Çınar Tarhan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Skor 2-0'a geldi.
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Kastamonuspor ikinci yarıda üstünlüğünü artırdı
65. dakikada Ersel Aslıyüksek'in attığı golle Kastamonuspor skoru 3-0'a taşıdı. 69. dakikada ise Naim Dönmezin golüyle skor 4-0 oldu.
Altay'ın ligdeki durumu
Maçın sonunda Kastamonuspor, 4-0'lık net skorla Altay'ı mağlup etti. Altay, 11 puanla 17. sırada yer alırken, bu yenilgi İzmir temsilcimizin ligdeki geleceğini zora soktu.
Kaynak: HABER MERKEZİ