TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek umutlanan Altay, Kastamonuspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. Üst sıralara oynayan rakibine 4-0 kaybeden İzmir ekibi, ligde 11 puanda kaldı ve ateş hattından çıkma şansını değerlendiremedi.

Maddi sorunlarla boğuşan ve mali kriterleri karşılayamadığı için 3 puanı da silinen siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda büyük sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Dış sahada oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Altay, sadece Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Afyonspor karşısında galibiyet sevinci yaşayabildi.

Zorlu süreçten çıkış arayan Altay, ligde kalma yolunda kritik haftalara girerken, gelecek maçlarda alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor.