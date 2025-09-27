3. Lig 4. Grup’ta geçen hafta deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 yenilerek 3 hafta sonunda sadece 1 puanla düşme hattında yer alan Altay, yarın Eskişehirspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki mücadele, Altay için büyük önem taşıyor.

Altay, Eskişehirspor’u konuk ediyor

Altay, 3. Lig 4. Grup’ta geçen hafta Denizli İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olduktan sonra ilk galibiyetini almak istiyor. Bu hafta evinde Eskişehirspor’u konuk edecek olan Altay, 3 haftada sadece 1 puan toplayarak düşme hattında yer alıyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Muhammed Ömür yönetecek.

Yusuf Şimşek ilk sınavına çıkacak

Altay’da, geçtiğimiz hafta Ramazan Kurşunlu’nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek, takımın başında ilk sınavını verecek. Şimşek, Altay’ı galibiyete taşımak için kritik bir maçta görev alacak.

Altay’da, sakatlıktan çıkan Ceyhun ve hazır olmayan Deniz maçta görev alamayacak. Ayrıca, hafif sakatlık yaşayan Hikmet’in durumu ise maç saatinde netleşecek. Altay, eksik kadrosuna rağmen Eskişehirspor karşısında 3 puan arayacak.

Altay’ın Eskişehirspor’a karşı oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: