Altay, 3. Lig 4. Grup 4. hafta mücadelesinde evinde Eskişehirspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi 1 puanda kalırken, konuk ekip Eskişehirspor 9 puana yükseldi.

Eskişehirspor, Altay'ı 3-2 mağlup etti

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan 3. Lig 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Altay, Eskişehirspor’a 3-2 yenildi. Maçın başından sonuna kadar zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Eskişehirspor, Altay’ın evinde kritik bir galibiyet almayı başardı.

İlk yarı Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi

Maçın 19. dakikasında Eskişehirspor, Batuhan’ın Altay kalecisi Ulaş’ın hatasını değerlendirmesiyle 1-0 öne geçti. Ardından, 40. dakikada Batuhan’ın kafa vuruşu, Altay kalecisi Ulaş’ın çeldiği topun üst direğe çarpmasının ardından kornere gitti. İlk yarıda, Altay’ın Özgür’ün kornerdeki kafa vuruşu ise Ali Fırat tarafından çizgiden çıkarıldı. İlk yarı Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Eskişehirspor farkı 2’ye çıkardı

İkinci yarıda 72. dakikada Eskişehirspor, Mustafa’nın pasında Berk’in düzgün vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. Altay, 78. dakikada Murat Uluç’un ceza sahasında Deniz tarafından indirilmesiyle kazanılan penaltı sayesinde farkı 1’e indirdi. Onur Efe’nin 79. dakikada kullandığı penaltı ile Altay skoru 1-2’ye getirdi.

Maçın 89. dakikasında Altay, soldan Caner’in ortasında Özgür’ün kafa golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve son dakikalara dramatik bir eşitlik ile girildi. Ancak 90+2’nci dakikada, Altay savunmasında Sefa’nın Berk’e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Eskişehirspor’un Kaan’ın kullandığı penaltı vuruşu, Altay kalecisi Ulaş’ı geçerek 2-3’e sonuçlandı.

Eskişehirspor, Altay’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Altay 1 puanda kalırken, Eskişehirspor 9 puana ulaştı.