3. Lig 4. Grup 2. hafta mücadelesinde Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi ilk puanını alırken, Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 4’e yükseltti.
12. dakikada Tugay’ın ceza sahası dışından şutu az farkla yandan dışarı gitti. 22. dakikada Altay’dan Emre ceza yayından şansını denedi, top kaleyi bulmadı. 45+1’de Hüseyin’in ceza sahası içinden şutunu kaleci Ulaş kurtardı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
12. dakikada Ata’nın ceza sahasına yaklaşan şutunda Altay kalecisi Ulaş topu kornere çeldi. 90+2’de Mehmet Nur’un ortasında Onur Efe’nin kafa vuruşu Murat Uluç’a aktarılamadı, kaleci Kaan topu kontrol etti. 90+4’te Altay ceza sahasında oluşan karambolde İsa topu çizgiden çıkardı ve maç golsüz tamamlandı.
Altay: Ulaş, Hikmet, Sefa, Yunus Efe, Özgür, İsa, Caner (Dk. 46 Mehmet Nur), Ali (Dk. 63 Oktay), Emre (Dk. 79 Ege), Onur Efe, Onur Yıldız (Dk. 63 Murat Uluç)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan, Melih, Adnan, Polat, Tugay (Dk. 90 Yavuz Selim), Baha (Dk. 46 Emirhan Boz), Hüseyin (Dk. 73 Mustafa Durgun), Murat, Yağız (Dk. 54 Ata), Hamit (Dk. 90 Emirhan Ayhan), Ufuk
Sarı Kartlar: Emre (Altay), Adnan, Ufuk (Ayvalıkgücü)
Hakemler: Serkan Gürbüz, Şeyhmus Baysal, Muhammet Mahmut Delimaz