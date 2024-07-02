Altay Spor Kulübü, futbol okullarının başındaki Mahmut Gözüaçık'la yollarını ayırarak yeni bir döneme giriyor. Kulüp, altyapı çalışmalarını profesyonel bir ekiple sürdürecek.

8 yıllık iş birliği sona erdi

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Altay, futbol okullarının başındaki Mahmut Gözüaçık ile 8 yıllık iş birliğini sona erdirdiğini açıkladı. 30 Haziran 2024 itibariyle Gözüaçık ve ekibiyle olan sözleşmenin sona erdiği belirtilirken, kulüp futbol okulları ve altyapı çalışmalarını kendi bünyesinde kurulan profesyonel ekip ve yönetimle sürdürecek.

Kulüpten resmi açıklama

Altay Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, "2016-2017 sezonundan bu yana futbol okullarımız ve minik yaş grupları kategorilerinde paydaşımız olan Mahmut Gözüaçık ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle sona ermiştir. Kendilerine katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yeni dönem başlıyor

Altay Kulübü, futbol okullarında ve altyapıda başlattığı bu değişimle geleceğe yönelik önemli bir adım atıyor. Kulüp, profesyonel bir ekip ve yönetimle genç yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye devam edecek. Bu yeni yapılanma ile Altay, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirme hedefini sürdürecek.