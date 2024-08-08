Bunlar da ilginizi çekebilir

Genç eldiven geçen sezon deplasmanda 4-0 kaybettikleri Göztepe derbisinde ikinci yarıda Mustafa'nın yerine kaleyi korumuştu. Henüz resmi sözleşme imzalamayan Ozan'ın takımdan ayrılması halinde Altay'ın kalesini yeni sezonda Ulaş'ın koruması bekleniyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay , genç kalecisi Ulaş Hasan Özçelik'e lisans çıkarmanın telaşını yaşıyor. Ocak ayında 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki file bekçisinin lisansını çıkarmak için Altay'ın Altınordu'ya yetiştirme bedeli ödemesi gerektiği öğrenildi. Altay altyapısına 2018 yılında transfer olan Ulaş, siyah-beyazlı formayla sırasıyla U14, U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptı.

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.