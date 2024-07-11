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Öte yandan şirketleşme komisyonunun yatırımcı grubu ile yapması planlanan görüşme önümüzdeki haftaya ertelendi.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan 'ın getirilmesinin ardından Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay 'da geçen sezon kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu 'nun 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla geçen sezon son h af talarda kadro dışı bırakılan genç futbolcunun ismi 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol ile anılıyordu.

Somaspor'dan Süper Lig'e transfer oldu

Somaspor'dan Süper Lig'e transfer oldu

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