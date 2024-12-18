TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay, ligin ilk yarısının son haftasında Kırklarelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Tarihinde Kırklarelispor ile oynadığı 7 maçta yalnızca 1 kez galibiyet alabilen Altay, kötü gidişatı bu kez tersine çevirmek istiyor.

Son galibiyet 2013’te

Altay, Kırklarelispor’a karşı oynadığı maçlarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakibiyle ilk kez 2012-2013 sezonunda karşılaşan İzmir temsilcisi, deplasmanda 2-1 galip gelerek bu rekabetteki tek galibiyetini aldı. Ancak, o tarihten bu yana iki ekip arasında oynanan 5 maçta Altay galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karşılaşma tarihi ve skorlar:

2012-2013 sezonu: İzmir’de 1-1, deplasmanda 2-1 (Altay galibiyeti)

2014-2015 sezonu: Kırklareli’de 1-1, İzmir’de 0-0

2017-2018 sezonu: Kırklareli’de 5-3 mağlubiyet, İzmir’de 1-1

2023 Türkiye Kupası: İzmir’de 3-2 mağlubiyet

Altay’ın hedefi şanssızlığı kırmak

Altay, Kırklarelispor ile oynayacağı bu önemli maçta 2013’ten bu yana devam eden galibiyet hasretine son vermek istiyor. Siyah-beyazlıların en tecrübeli isimlerinden Murat Uluç, bu rekabette yer almış bir oyuncu olarak takımına liderlik etme hedefinde.

Altay’ın yükseliş arayışı

Altay, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör ve futbolcular, takımın performansını artırarak deplasmandaki bu kritik mücadelede galip gelmek istiyor.