İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, maddi krizin pençesinde kıvranmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır ödenmeyen faturalar nedeniyle Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde doğal gazın kesildiği öğrenildi. Bu durum, kulüpte yemek çıkmamasına da yol açtı.

Geçen ay elektrik faturasının da ödenmemesi üzerine tesislerde yaklaşık 6 saat boyunca elektrikler kesildi. Personel maaşlarının aylardır geciktiği Altay'da bu durum büyük bir krize yol açtı.

TFF 2. Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen siyah-beyazlılarda toplam borç 684 milyon 555 bin TL'ye ulaştı. Kulüp çalışanları şirketleşme çalışmalarının olumlu sonuçlanmasını umut ederken, camia önderl eri de yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.