3'üncü Lig 4'üncü Grup 2'nci hafta mücadelesinde evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını alan Altay’da camia ortaya konulan mücadeleden memnun kaldı. Genç oyuncularla sezona başlayan siyah-beyazlılarda yönetime yakın isimlerden Sinan Kanlı, takımın iyi yolda olduğunu belirtti.

Sinan Kanlı’dan teşekkür mesajı

Resmi görevde olmamasına rağmen kulübün yönetimine destek veren Sinan Kanlı yazılı açıklamasında taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Büyük Altaylılar, sezonun evimizdeki ilk müsabakasında tribünlere gelen, takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tribünlerimizin daha kalabalık olacağı günleri bekliyorum. Takımımız her geçen hafta daha iyiye gidiyor.”

“Sezon başları sancılıdır”

Sezon başlangıçlarının tüm takımlar için zorlu geçtiğini söyleyen Kanlı, “Uzun sezon öncesi çalışmaları, iklim koşulları ve lige adaptasyon süreçlerini göz ardı etmemek gerek. Kaliteli bir rakibe karşı mücadele ettik fakat yakaladığımız fırsatları değerlendiremeyince sahadan beraberlikle ayrıldık” dedi.

“Pes etmek Altay’ın ruhuna aykırı”

Kanlı, açıklamasının devamında futbolculara güvendiğini vurgulayarak, “Eminim ki önümüzdeki hafta çabalarını yükselterek istediğimiz puanları alacaklar. Hafta içi mücadelemizi ve azmimizi artıracağız. Demoralize olmak ve pes etmek Altay’ın ruhuna aykırı” diye konuştu.