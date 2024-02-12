İki transfer yasaklısı takım Altay ve Erzurumspor İzmir'de karşı karşıya geldiler.

Altay'ın nasıl oynayacağı herkesin malumu. Sezon ortasında çok oyuncu kaybetti, genç ağırlıklı kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Neyse ki Ozan Evrim Özenç takımına geri geldi de kaleci problemini çözmüş oldu. Gençler çok koşuyor, sert oynuyor, sık sık faul yaparak rakibinin kalesine rahat gelmesini engelliyor. Gol atmayı oldukça zorlaştırıyor. Son haftalarda güçlü takımlar karşısında bunu gördük. Kocaelispor'a 2-0 ve Göztepe'ye 4-0 yenildiğine bakmayın. Oldukça strese sokturdu. İlk yediği golden sonra hücuma daha çok çıkınca defansta açıklar vermeye başlamıştı.

Erzurumspor uzun süredir transfer yapamamasına rağmen, kadrosunu korumayı başardı ve ligde tutunmayı bildi. Bu sezon geçen seneninkinin üzerine çıktı ve küme düşme hattının uzağına kendini attı. Genel olarak karşılaşmanın da favorisi kendileriydi. Hiç de alışık olmadıkları bir durum. Genellikle hep rakipleri favori olur oysa.

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Ev sahibi takımın nasıl oynayacağı belliydi. Önceki maçlar gibi. Başka türlü oynayamaz zaten. Konuk takımın nasıl oynayacağı muammaydı.

Müsabaka başladığında saha dizilişini gördüm, hemen kararımı verdim. Az pozisyon izleyeceğiz ve gol görme olasılığımız düşük olacak. Tam da öyle oldu ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

Nasıl bu kanıya vardığımın cevabı çok basit.

Siyah beyazlılar defansa öncelik veriyor.

Mavi beyazlılar da 5'li defansla oynayarak savunmayı sağlam tutuyor. Önce beraberliği hedefliyor, sonra da gol atabilirse puanları topluyor. Bu karşılaşmaya da aynı şekilde çıktı. Defansif bir takım.

İki defansif takımın maçında hem pozisyon az olur hem de gol izleme olasılığı...

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Altaylı gençler çok koştu, çok çabaladı. Her topa ayak uzattı ve sürekli faul yaptı ve oyunu sık sık durdurdu. Bu sayede hem hızlı hücumları da kesti hem de oyunu soğuttu. Ama bir dezavantajı vardı. Kısa boylu oyunculardan kurulu. Duran toplar orta ve hava topu anlamına geliyor. Şansı vardı gol yemedi. Birkaç kere çok güzel paslaşmalarla defans arkasına sarktı ama ortalar çok kötü olunca pozisyon doğmadı.

Erzurumspor defansta 5 kişi durdu. Topu aldığında sağ ve sol bekler orta sahaya kaydı. Sağ ve sol stoperler sağ ve sol beklik görevini üstlendi. Stoperlerin göbeğindeki Mustafa Yumlu'nun yeri değişmedi ve merkezde kaldı. Ama sanırım bu maçta rekor kırdı. Uzun boylu olduğundan duran toplarla hep ileriye çıkar. Golleri çok var. Rakip çok faul yapınca sürekli ileriye gitti. Maçın 3'te biri neredeyse orada geçti. Bir kafa vuruşu direğe çarpıp auta gitti. Onun dışında ortalar kötü olunca kısa boylu rakibi karşısında bu avantajını kullanamadı.

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İki takımın da kaleyi bulan şut sayısı 0 idi. Bu da ne kadar kısır bir maç olduğunu gösteriyor. Kaleciler kurtarış yapmadan maçı tamamladılar. Sadece yaptıkları şey gelen ortaları yumruklamak ve aut atışı yapmak. Hava neyse ki bu aralar İzmir’de baharı andıran bir hava vardı ki üşüyüp hasta olma ihtimali yoktu.

Maçın başarılı isimlerinden direkleri sayabiliriz. Erzurumspor’a 3, Altay’a ise 1 kere gol izni vermedi.