TFF 2'nci Lig'e 670 milyon TL borçla düşen Altay, şirketleşme yolunda. Yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da yapılacak olağanüstü genel kurulda, kulüp üyeleri yönetimin şirketleşme yetkisi alıp almayacağını oylayacak.

Şirketleşme kararının geçerliliği

Şirketleşme kararının geçerli olması için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün genel kurulda hazır bulunması gerekiyor. Altay'da 1291 olan üye sayısı son olarak 624'e düşürülmüştü. Salonda 468 delegenin bulunması halinde kongre geçerli sayılacak.

Şirketleşmenin sonuçları

Çoğunluğun oyunu olumlu kullanması halinde ise futbol şubesinin yarışmacı hakları bu ay içinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilecek. Daha sonra ise camia önderleri yatırımcı arayışlarına hız verecek.

Altay'ın hedefleri

Altay camiası yeni sezon öncesi kulüp değerlerine uygun bir yatırımcı bulup, transfer yasağının kaldırılması ve şampiyonluk iddiasıyla mücadele edecek bir takım kurulmasını hedefliyor.