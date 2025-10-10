TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta kötü gidişe dur demek isteyen Altay, yarın İzmir Atatürk Stadı’nda Söke 1970’i konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Altay’da galibiyet hasreti sona ersin hedefi

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona istediği gibi başlayamayan Altay, yarın Söke 1970 Spor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 5 maçta sadece 2 puan toplayarak düşme hattından kurtulamadı.

Mücadele, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zemin bakımında olması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve maçın hakemi Murat Demir olacak. Kulüp yönetimi bilet fiyatlarını 35 TL olarak belirledi.

Eksikler can sıkıyor

Altay’da savunmanın önemli ismi Hikmet sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kaleci Ozan ise antrenman eksiği nedeniyle kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, takımının başında çıktığı 2 maçta 1 puan toplayabildi ve bu karşılaşmada taraftar desteğiyle galibiyet arayacak.

Rakip formda geliyor

Söke 1970, grupta 9 puanla 7’nci sırada yer alıyor ve şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmedi. Aydın temsilcisi, deplasmanda da etkili futboluyla dikkat çekiyor. Altay ise 13’üncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, hem puan durumunu düzeltmek hem de rakibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

Atatürk Stadı’nda 1 yıl sonra

Altay, en son 19 Ekim 2024’te Karaköprü Belediyespor maçını İzmir Atatürk Stadı’nda oynamıştı. Yaklaşık bir yıl aranın ardından aynı statta sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, nostaljik bir dönüşle taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.