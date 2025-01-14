Türkiye'nin yerli üretimi Altay Ana Muharebe Tankı, uluslararası savunma pazarında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Army Recognition'un haberine göre, Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman, Altay tankını almak için görüşmeler başlattı. Tank, NATO'nun modern araçlarıyla rekabet edebilecek özelliklere sahip.

Altay Tankı'na global pazarda ilgi artıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Altay tankı, Mayıs 2024'te seri üretime girmesinin ardından, başta Katar olmak üzere birçok ülkenin ilgisini çekti. Bu ülkeler, Altay tankını envanterlerine katmak amacıyla Türkiye ile müzakerelere başladı. İlk etapta Katar'ın 40 adet Altay tankı için sipariş verdiği bildirildi. Üretimin devam ettiği tankların, iki yıl içinde Katar'a teslim edilmesi planlanıyor.

Tankın öne çıkan özellikleri

Altay, modern savaş alanlarında üstün performans sergilemek için tasarlandı. Tank, Güney Kore'nin K2 Black Panther tankından alınan deneyimlerle geliştirilmiş olup, şu önemli özelliklere sahip:

120 mm L/55 yivsiz top: Gelişmiş atış kontrol sistemi ile daha hassas atışlar sağlar.

Modüler kompozit zırh: Roketsan tarafından üretilen bu zırh, tankı güçlü bir savunma kapasitesine kavuşturuyor.

Dizel motor: Abrams’ın gaz türbinli motoruna kıyasla daha düşük yakıt tüketimi ve daha kolay bakım imkânı sunuyor.

Yüksek savunma kapasitesi: Tanksavar füzelere karşı daha güçlü bir savunma sağlıyor, Leopard 2A8'e kıyasla daha yüksek koruma sunuyor.

Koruma esnekliği: Leclerc tankına göre daha esnek koruma seviyeleri sağlıyor.

Üretim ve teslimat süreci

Altay tankının üretimi dört parti halinde gerçekleştirilecek olup, toplamda 1.000 adet üretileceği planlanıyor. İlk partide, Güney Koreli motor ve şanzıman kullanılacakken, sonraki partilerde Türkiye'nin Batu V12 motorunun devreye alınması öngörülüyor. Ayda sekiz adet üretim kapasitesiyle, tankın Türk ordusuna teslimatının 2025 yılı itibarıyla başlaması bekleniyor.