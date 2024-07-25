TFF 2. Lig'e düşen Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan, takımın yaşadığı mali sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen genç oyuncularla başarılı bir sezon geçireceklerine olan inancını dile getirdi. Karaaslan, "Güvencemiz gençler olacak. Tüm futbolcularımızın hırsı ve öğrenme yetisi üst seviyede. Taraftarımız sahada heyecanlı ve istekli bir Altay izleyecek" dedi.

Karaaslan potansiyele güveniyor

Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, mali zorluklar nedeniyle transfer yasağını kaldıramadıklarını ve birçok as oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını belirtti. Ancak, takımın genç oyuncularının potansiyeline güvendiklerini vurgulayan Karaaslan, "Takımın motivasyonu yüksek. Genç oyuncularımızın hırsı ve öğrenme yetisi üst seviyede. Bu sezon, planladığımız oyun sistemini sahaya yansıtan bir Altay izleyeceğiz" dedi.

Tempo gün geçtikçe artacak

Karaaslan, sezon açılışından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve takımın sıkı bir antrenman programıyla yeni sezona hazırlandığını söyledi. "Ekibim ve futbolcularımın neşesi, heyecanı ve isteği bol. Takımımızın çalışma performansından, isteğinden, arzusundan, hırsından son derece memnunum. Çalışmalarımızın temposu gün geçtikçe artacak," diye konuştu.

"Başarıyı yakalayacağız"

Teknik direktör Gökhan Karaaslan, Altay'ın layık olduğu yere geri dönmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bir futbol adamı olarak bu yıl hedefim başarılı olmak. Başarının anahtarları sabır, özveri ve istikrar. Bu üçünden ödün vermediğimiz sürece başarıyı yakalayacağız. Sezona şanlı tarihimize yakışır şekilde başlayıp, başladığımız gibi de en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız bize inansın"

Karaaslan, Altay taraftarlarına da seslenerek destek istedi. "Başarıya giden yolda taraftar desteği çok önemli. Kulübün asıl sahibi onlar. 'Bir Yolunu Buluruz, Hep Bulduk' pankartı benim gözümün önünden gitmiyor. Taraftarımız bize inansın, güvensin. Taraftarımız sahada oynayan takıma itici güç olsun," diye konuştu.