İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'e düştü. Kulübün 110 yıllık tarihi bir dönemece girerken futbol şubesi, şirkete devredilmek üzere adımlarını hızlandırıyor. Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ komisyonu, talip olan yatırımcı grubuyla son görüşmelerini tamamladı.

Taraflar, önümüzdeki hafta pazartesi günü nihai anlaşma için bir araya gelecek

Altay Kulübü'nün yazılı açıklamasına göre, yönetim kurulu başkanı ve iç/dış yatırımcılardan oluşan konsorsiyum, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için tekrar bir araya gelecek.

İzmir'in tarihi Altay Kulübü, futbol şubesini Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ'ye devretmek için son görüşmelerini yapıyor.

Kulüp, gelecek günler için umutlu bir adım atmaya hazırlanıyor

Altay Kulübü'nün futbol şubesini şirkete devretme süreci, iç ve dış yatırımcılardan oluşan konsorsiyum ile son aşamaya geldi. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanmış olup, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için masaya oturulacak.

Şirketin kuruluşu ve futbol şubesinin devri aşamalarında her detay, hukuk kurulu ve mali danışmanlar tarafından titizlikle incelenmiştir. Altay Kulübü, bu sürecin kulüp ve camia için hayırlı ve başarılı geçmesini diliyor.